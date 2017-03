Jaguari esimene linnamaastur F-PACE — endiselt kõige praktilisem sportauto

Välkuvad stroboskoobid toovad ööpimedusest nähtavale hiiglaslike mõõtmetega teraskonstruktsiooni. Mootor käivitub, võimsa minekuga auto võtab kohalt ja tuiskab kiirust tõstes surmasõlme — nii algab video, milles kaskadöör Terry Grant kihutab Guinnessi rekordi poole.

Sekundeid hiljem jätab ta selja taha seni autoga edukalt läbitud suurima 360-kraadise surmasõlme, tõestades sellega Jaguari esimese linnamaasturi F-PACE sportlikku sisu ja esmaklassilisi sõiduomadusi.

Vaata, kuidas sündis Guinnessi rekord:

Kuigi uus F-PACE on võimeline seadma kahtluse alla füüsikaseadusi, pakub Jaguari kõige praktilisem sportauto omanikule igat liiki teedel võrratut juhitavust ja uudseid tehnoloogiaid, nagu esiklaasinäidikut, tegevusvõtit ning täiustatud juhiabisüsteeme. Sellele lisaks ka kõige suuremat (650 liitrit) pagasiruumi oma klassis ja Jaguari-väärilist läbimõeldud disaini.

Jaguar F-PACE’i välimuse taga seisab Ian Callumi juhitud disainimeeskond. Kuuldavasti olla Ian oma esimesed visandid, tõsi, mitte F-PACE’i omad, saatnud Jaguari peainsenerile juba 60-ndate lõpus 14-aastase noorukina. Endal hinges teadmine, et temast ei saa keegi muu kui autodisainer. „Meil on hea, fantastiline meeskond. Siin ei valitse küll demokraatia, kuid kõik töötasime ühe nimel — et luua auto, mis oleks juba olemuselt Jaguar,” pareerib ta väiteid, et uus F-PACE on tema ainuisikuline looming.

F-PACE Preview äpp võimaldab tutvuda elegantse disaini, mootori ja jõuülekandega 360 kraadi ulatuses — uurida ringi elegantses ja ruumikas interjööris ning tutvuda Jaguari intuitiivse tehnoloogiaga InControl. Kui on soov teada saada, kuidas F-PACE Advanced Driver Assistance Systems aitab end turvaliselt teel hoida, pole paremat vahendit kui F-PACE Preview äpp, mis on saadaval nii Androidi-põhistele kui ka Apple’i nutiseadmetele.

