Jah, naised saavutavad üks hetk meestega sama palgataseme – 202 aasta pärast!

WEFi täna avalikustatud uuringu kohaselt on üleüldine sooline ebavõrdsus poliitika, tööelu, hariduse ja tervise valdkondades paranenud aastaga vähem kui 0,1 protsenti, mistõttu täieliku võrdsus saavutamiseks läheb 108 aastat, vahendab Bloomberg.

Samas palgavahel on pikem tee minna, see jääb uuringu koostajate hinnangul valdkonnaks, kus võrdsuse saavutamine meeste ja naiste vahel võtab enim aega. Muutused küll leiavad aset, kuid väga aeglases tempos.

„Täna ei ole maailmas ühtegi riiki, kes on saavutanud täieliku võrdõiguslikkuse. See on üleilmne probleem, mis mõjutab naisi erinevates eluvaldkondades,” märkis ÜRO naisteorganisatsiooni regionaaldirektor Anna-Karin Jatfors. Ta märkis, et „202 aastat on liiga pikk aeg”, et oodata soolise palgalõhe kadumist.

WEFi sõnul on naiste olukord kõige ebavõrdsem Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas. Ainult 34% naistest töötavad juhtivkohtadel, üleilmselt saavad naised keskmiselt 63% vähem palka kui mehed. Parima tulemuse on seni suutnud palgalõhe vähendamisel teha Island, kes on viimased kümme aastat seda trendi juhtinud.