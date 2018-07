Jalgpalli MM-il südameid võitnud Horvaatia president on teinud võimsa karjääri ning soovib Baltikumi Venemaa sõltuvusest päästa

On portaale, mis ütlevad, et presidendi vara väärtus võib olla isegi kuni 100 miljonit dollarit, kuid tegelikult on tema varanduse kohta vähe teada. Isegi palk ei ole avalik ehkki arvatakse, et see võib olla üle 3000 euro kuus. Koos abikaasaga elavad nad Rijeka linnas asuvas edevas majas ning naisel on ka väike autokollektsioon, kus on peamiselt BMWd ja Mercedesed.

Grabar-Kitarović räägib soravalt horvaadi, inglise, hispaania ja portugali keeles. Ta oskab veidi ka saksa, prantsuse ja itaalia keelt.

Oma kurvika välimuse tõttu aetakse teda tihti segi USA modelli Coco Austini või pornonäitleja Diamond Foxxxiga.

Kolinda Grabar-Kitarovic Foto: DIMITAR DILKOFF, AFP

1996. aastal abiellus Kolinda Grabar Jakov Kitarovićiga. Neil on kaks ühist last. Mehel on arvutialane kõrgharidus. 2010. aastal, kui tema naine oli Horvaatia suursaadik USA-s, sattus mees skandaali, kui kasutas naise ametisõidukit erasõitudeks. Uurimine näitas, et ka Kolinda oli sama teinud. Ehkki tema käsutuses oli ametiauto Cadillac DTS, kasutas ta erasõitudeks Toyota Siennat. Ta põhjendas seda sellega, et diplomaat töötab 24/7. Ta maksis hiljem oma abikaasa kulud siiski kinni. Lisaks hakkas üks saatkonna töötaja filmima Jakov Kitarovići tegemisi ja riputas videoid üles YouTube'i. Hiljem need sealt kustutati ning saatkonna töötaja sai kinga.

Kui Kolinda sai presidendiks, siis hakkas Jakov tööle ühes Zagrebis asuvas tarkvarafirmas. Hiljem sai temast turvakonsultant firmas AD Plastik, mis toodab autodele plastdetaile. Niisiis ei erinegi ta liialt meie presidendi-härrast.