Jalgpalliklubi traagiliselt hukkunud omanik oli väga rikas mees, kes tõusis Inglismaal Jumala staatusesse

60-aastane ettevõtja hukkus õnnetuses, mis juhtus kohe peale seda, kui tema helikopter oli tõusnud lendu Leicester City jalgpalliklubi koduväljakult King Power Stadiumilt. Kopter koos nelja reisija ja piloodiga kukkus staadioni kõrvale ja süttis põlema. Ükski viiest inimesest ei pääsenud eluga. Staadion ise on oma nime saanud Srivaddhanaprabha omanduses oleva jaekaunandusketi King Power järgi.

Vichai Srivaddhanaprabha oli Tais jõukuselt kolmas inimene ja kuulus maailma rikaste esimese 400 sekka. Tema vara väärtuseks hinnatakse 5 miljardit dollarit. Varanduse on talle toonud just King Power, mille ta lõi 1989. aastal. See on Tai suurim jaekett.

Kõik sai alguse ühest Bankoki poekesest ja tänaseks on sellest saanud 2-miljardilise aastakäibega hiidfirma.

Leicesteri klubi ostis eluaegne jalgpallifänn Srivaddhanaprabha 2010. aastal ja käis selle eest välja 50 miljonit dollarit. Kuus aastat hiljem krooniti meeskond ühe spordiajaloo suurima üllatusena Inglismaal Premier League'i meistriks. See tegi Tai ärimehest kohaliku Jumala.

Võidu järel hinnati Leicesteri klubi väärtus 500 miljoni dollari peale. 2017. aastal tõi klubi sisse 300 miljonit dollarit, millest 100 miljonit oli kasum. 2011. aastal oli seejuures kahjumiks 25 miljonit ja aasta hiljem 30 miljonit.

Inglismaa meistritiitli võidu järel kinkis ärimees igale meeskonna liikmele 130 000 dollarit maksnud BMW i8.

2018. aasta mais laiendas Vichai Srivaddhanaprabha oma spordiimeeriumit, kui ta ostis Belgia meeskonna OH Leuveni.

Ei ole veel selge, mis saab edasi tema spordi- ja äriimpeeriumitest. Temast jäi maha neli last ja abikaasa. Tõenäoliselt võtavad nemad kogu majandamise üle.