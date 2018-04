Janek Mäggi mantlipärija: kommunikatsioonibüroo Powerhouse uus tegevjuht on Taivo Paju

Alates 2. maist saab kommunikatsioonibüroo Powerhouse tegevjuhiks ja konsultandiks Taivo Paju, ajakirja Director pikaaegne peatoimetaja.

Ettevõtte senine juhataja Janek Mäggi asub tööle riigihalduse ministrina.

„Tegevjuhi liitumine Powerhouse’iga oli plaanis sellel aastal, kuid nüüd tuli see aeg veidi lähemale,“ ütles Mäggi. „Paju on mitmekülgse kogemusega ettevõtja, majandusajakirjanik, konsultant.

Oleme töötanud koos Äripäevas 1994-1997 ja aastate jooksul palju koostööd teinud. Taivo kompetents ja võimekus on ameti jaoks väga hea. Ettevõtte ärijuhi ja juhatuse liikmena jätkab ettevõtte asutamisest 2000. aastal seda tööd teinud Robert Mandelkorn.“

"Suhtekorraldusturul on viimastel aastatel väga populaarseks osutunud valitsussuhted. Kõik konkurendid on töötanud kas valitsuse pressibüroos või muud sellist. See on väga oluline valdkond, mida tunda.

Ma tahan näha, kuidas riik toimib, ma tahan näha, mida ma suudan selle riigi heaks kümne kuu jooksul teha, aga ma ei loobu kindlasti ka sellest, mille olen ise oma kätega üles ehitanud, sest Powerhouse ja kõik ettevõtte töötajad on selleks liiga olulised," lisab Mäggi.

„See ei olnud lihtne otsus,“ ütles Paju. „Selge on, et Powerhouse on Janek Mäggi ministriks oleku ajal ja hiljemgi avalikkuse teravdatud tähelepanu all. Seepärast on nii minul kui ka Janekil sama huvi – et oleks selge joon vahel firmal ja tema ministriametil. Powerhouse’i põhiäri on olnud ja on ka praegu äriettevõtete nõustamine."