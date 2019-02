Janek Stalmeister lahkub Tallinki juhatusest

Harri Hanschmidt töötab Tallink Grupis 2009. aastast ning on viimase kümne aasta jooksul töötanud muuhulgas ettevõtte investorsuhete juhina ja finantsosakonna juhina ning on 2015. aastast töötanud kontserni strateegiliste projektide juhina. Hanschmidt omab majandusinformaatika magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist. Enne Tallinkiga liitumist töötas Hanschmidt erinevatel ametikohtadel Eesti IT-valdkonna ettevõtetes.

„Tallink Grupi juhatuses tänasest minu ettepanekul sisse viidud muudatused on oluline samm meie ettevõtte arengus ning vajalikud selleks, et Tallink Grupp oleks ka aastate pärast oma töötajatele kindel tööandja, oma investoritele õige valik ning meie klientidele parim teenusepakkuja,“ kommenteeris muudatusi Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Olen veendunud, et täiendasime Tallink Grupi juhatust kahe väga tugeva juhi ning oma valdkonna spetsialistiga. Kadril ja Harril on mõlemal pikaajalised teadmised ja kogemused meie ettevõttes ning ma usun, et nad on suurepärane täiendus meie tänasele juhatusele,“ lisas Nõgene.