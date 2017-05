Järgmine elamuehitusbuum võib tulla Indias. Jutt käib 1,3 triljonist dollarist

India eluasemete puudus võib tuua buumi, mis veaks majanduskasvu kui peaminister Narendra Modi võtab eesmärgiks eluasemete kättesaadavuse 1,3 miljardile inimesele. CLSA India prognoosi kohaselt võib see tuua kaasa seitsme aasta jooksul 1,3 triljoni dollari investeerimise elamuehitusse, kirjutab Bloomberg.

2018.-2024. aastani võib India ehitada 60 miljonit uut elamut, mis aitaks luua aastas kaks miljonit täiendavat töökohta.

Modi missioon on laiendada jõukohast eluasemete kättesaadavust Aasia suuruselt kolmandas majanduses. Veebruaris andis valitsus jõukohaste eluasemete rajajatele infrastruktuuri saatuse, mis võimaldab neil saada riigilt toetust, subsiidiume, maksusoodustusi ja institutsionaalset rahastamist. 2015. aasta juunis kuulutas ta välja programmi „Eluasemed kõigile“, mille kohaselt peaks rajatama 20 miljonit eluaset. Detsembris teatas ta soodustustest ja intressitoetusest eluasemelaenudele.

Viie aasta jooksul on eluasemelaenude intressitase langenud 2,75 protsendipunkti võrra 8,5 protsendile. Eluasemete hinnad on tammunud paigal ajal kui inimese kohta sissetulek on kasvanud keskmiselt kümme protsenti aastas, kirjutas CLSA.

India ehitusturg on languses Modi mullu novembris vastuvõetud otsuse järel tunnistada kehtetuks 86 protsenti käibel olnud sularahast.

Modi püüab sundida kinnisvaraarendajaid eluasemeid arendama. 1. maist jõustub ehitusfirmadele uus seadus, mis kohustab kasutama vähemalt 70 protsenti kinnisvaraarenduse müügikäibest eluasemete rajamiseks. Arendajad ei tohi enam teha eelmüüki enne kui ehitusload on olemas. Kes ei täida seadust, neid ähvardab kuni kolmeaastane vanglakaristus.

CLSA prognoosis, et uute eluasemete ehituse maht kasvab seitsmel aastal keskmiselt kaheksa protsenti aastas.