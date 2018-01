Järgmised krüptoinvestorid muretsevad raha pärast

Segadused Eesti krüptopanga-ettevõtmise Polybius Foundationi ümber jätkuvad, kirjutab Äripäev.

Kui sügisel peale ICOt kurtsid investorid tokenite kadumise üle, siis tänaseks pole ikka veel kõikidest investeeringutest haisu. Polybius ise väidab, et tehniline probleem on kergesti lahendatav – kui just keegi tokeneid vahepeal ära varastanud pole.

„Krüptoraha ja krüptopangad on midagi hullumeelsusest. Olen sellest teemast eemale jäänud, kui välja arvata ühe krüptopanga ICO-l osalemine. Seda tagasihoidliku 100eurose koolirahaga,“ kirjutas nördinud Kalle investor Toomasele, et kirjeldada oma krüpto-investori teekonda.

