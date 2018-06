Järgmiseks Eesti suurnimeks peetav idufirma kaasas 50 miljonit dollarit

Pipedrive'i juhi ja kaasasutaja Timo Reinu sõnul märgib uue investeeringu kaasamine lisaks ettevõtte kasvu kiirendamise võimalikkusele uue partneri lisamist. „Me pole kunagi otsinud vaid investeeringuid, alati partnerlust inimeste ja ettevõtetega, kes usuvad meile sarnaselt, et tehnoloogiaettevõtted lahendavad lõppkasutaja elus või töös ettetulevaid probleeme ja keerukusi. Insight Venture Partners'i lisandumine meie investorite ringi räägib peamiselt (kasvu)potentsiaalist ja selle üle on meil arusaadavalt väga hea meel. Meie ambitsiooniks on muuta Pipedrive'i toode ja teenus veel paremaks, veel globaalsemaks, et müügiga tegelevad inimesed üle maailma tunneksid end oma tööd tehes enesekindlalt. Meie õnnestumine on otseselt seotud meie klientide õnnestumistega, mistõttu kasutame investeeringust saadud raha toote kasulikkuse suurendamiseks. Näiteks oleme muutmas kogu arendusorganisatsiooni töömudelit ja -meetodeid, et muu hulgas lühendada arendustsükleid. Katsetame ka masinõppe ja tehisintellekti võimalusi ja uurime mõningaid uusi turge. Kindlasti jätkame tööd selle nimel, et Pipedrive eristuks tiheda konkurentsiga SaaS müügihaldustarkvara turul parima kasulikkuse ja hinna kombinatsiooni poolest," lisas Timo Rein.

C seeria investeeringuga koos on Pipedrive riskikapitali investoritelt kaasanud üle 80 miljoni dollari. B seeria investeeringu suuruseks oli 17 miljonit dollarit ning seda juhtis 2017. aasta jaanuaris Atomico.

Pipedrive'ist

Pipedrive on 2010. aastal kogenud müügijuhtide poolt loodud müügijuhtimise tarkvara (CRM), mis aitab kiiresti kasvavatel ettevõtetel hallata keerukaid või pikki müügiprotsesse. Pipedrive'i müügitööriist aitab müügiinimestel visualiseerida nende tööprotsessi ja keskenduda tegevustele, mis viivad tehinguid edasi. Pipedrive'i kasutavad enam kui 75 000 ettevõtet 170 riigis üle kogu maailma.

Pipedrive'i kontorites New York'is, Lissabonis, Londonis, Tallinnas ja Tartus töötab 400 inimest. Eestis töötab Tallinna ja Tartu kontorites ligi 300 inimest ning ettevõte plaanib töötajate arvu kasvatada Tallinnas ja kahekordistada Tartus. Tallinas loodab Pipedrive uude büroohoonesse Mustamäe tee alguses kolida 2018. aasta lõpus. Rohkem infot Pipedrive'i vabade töökohtade osas: https://www.pipedrive.com/en/jobs