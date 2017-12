Järgmisel aastal võib puhkuserahaga kaasneda kopsakas arve

Tuleva aasta maksumuudatuste tõttu peavad inimesed jälgima tähelepanelikult oma aastatulu, et neid ei ootaks tuludeklaratsiooni ajal halb üllatus. Arvestama peab pensioni, palka, lisatasusid ja üüritulu, kuid jälgima ka puhkuseraha ajastamist, et kevadel ei ootaks ees 100-eurone tagasimakse.

Võtame näite, kus inimese palk on 2090 eurot ja ta läheb augustis kaheks nädalaks puhkama. Ta otsustab võtta puhkuseraha ette ära. Niisiis saab ta augustis 2090 + 1045 (kahe nädala palk)= 3135 euro suurust tasu. Automaatne raamatupidamisprogramm arvutab augustikuu pealt tema maksuvabaks miinimumiks 0 eurot, sest sissetulek ületab 2100 euro piiri.

Peale puhkust asub ta jälle tööle ja septembis laekub talle augustis töötatud kahe nädala palk 1045 eurot. Raamatupidamisprogramm annab selle eest töötajale 500 eurot maksuvaba miinimumi ehk maksimaalse summa, sest tasu on alla 1200 euro. Ehk augusti ja septembri peale sai ta kokku maksuvaba miinimumi 500 eurot.

Kui inimene poleks puhkusele läinud või oleks puhkuseraha võtnud välja peale puhkust, siis oleks ta teeninud mõlemal kuul 2090 eurot ja saanud mõlemalt kuult 5,56 eurot maksuvaba miinimumi. Ehk kahe kuu peale kokku 11,12 eurot.

Kuna ta sai 11,12 euro asemel maksuvaba miinimumi kahe kuu peale 500 eurot, siis tulumaksu tagastuse ajal peab ta riigile tagasi maksma:

500 - 11,12= 488,88

488,88 x 20%= 97,77 eurot.

Puhkuseraha ette maksmise korral peavad tuludeklaratsiooni ajal riigile tagasi maksma need, kelle palk jääb vahemikku 1650 kuni 2099 eurot ja kes pole esitanud maksuvaba tulu avaldust.

Vastupidine olukord kehtib neile, kes saavad väiksemat palka. Näiteks 1000-eurose kuupalga korral saaks inimene kahenädalase puhkuse korral puhatud kuu ja järgmise kuu eest (Ehk siis, kui ta sai augustis 1500 eurot ja septembris 500 eurot) kokku tulumaksuvaba miinimumi 333,33+500= 833,33 eurot. Muidu oleks ta saanud 500+500=1000 eurot.

Ehk tulumaksu tagastamise ajal saab ta riigilt tagasi:

1000 - 833,33= 166,67

166,67 x 20%= 33,33 eurot.

"Jah, aga see ei ole ainult puhkusetasude küsimus, vaid selliseid näiteid võib ju tegelikult veel mitmeid teha. Nt preemia üks kuu ja haige järgmine kuu jne," ütles maksu- ja tolliameti avaliku suhete juht Rainer Laurits.

"Oluline soovitus siin olekski, et töötaja hindaks maksuvaba tulu oma aasta sissetulekust lähtuvalt ning esitaks vastavalt aastatulule maksuvaba tulu avalduse konkreetses summas. Ehk et olukorras, kus palk on ka üle 2100, siis antaks tööandjale märku, et ta maksuvaba tulu arvestaks 0 eurot. Sest siis väldib ta olukorda, kus ühes kuus vähem tulu saades arvestataks talle maksuvaba tulu," ütles ta.