Järjekordne edulugu. Eestlaste firma sõlmis koostööleppe Hiina autotööstusega

Hiina autotööstuses kasutusele võetav Guardtime'i blockchain-tehnoloogial põhinev tarkvara võimaldab teha elektroonilisi lepinguid, teostada autoosade päritolu digipäringuid, kiirendatud tollitoiminguid ning sõlmida klientidega finantslepinguid.

Guardtime juhi Martin Ruubeli sõnul on ettevõttel hea meel läbi oma kohaliku tütarettevõtte Aletheia teha koostööd Hiina kasvava autotööstusega. "Hiina autotööstus on suurepärane turg, kus rakendada blockchain-tehnoloogiat, sest see pakub turuosalistele olulist väärtust varuosade päritolu tõestamisel ja kiirendab klientide andmete kinnitamist ning seeläbi ka kogu ostuprotsessi."

Ruubeli sõnul integreeritakse Guardtime poolt loodud KSI blockchain tehnoloogia UMVA tööprotsessi nii, et see tagaks läbipaistvuse elektrooniliste lepingutega seotud finantsasutustele, kes saavad tänu uuendustele teha rahastamisotsuseid edaspidi kiiremini ja täpsemini. Samuti muudab blockchain-tehnoloogia tollitoimingud läbipaistvaks, lihtsustab vajadusel toodete tagasikutsumist ning aitab hankida ja tarnida varuosasid täpselt vastavalt vajadusele.

Guardtimega koostööleppe sõlminud UMVA on Hiina suurim teenusplatvorm riigi autotööstuse jaoks, mille klientideks on teiste seas näiteks Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, Volvo, Toyota ja Chery. Ettevõte asutati Gongqing Journey Fund, Fuerda, Huaxiang Electronics, Daylight Group ja teiste Hiina autode varuosasid pakkuvate juhtivate ettevõtete poolt. UMVA pakub Hiina autotööstusele kvaliteetset tarneahelat, mille hulka kuulub nii finantseerimine, pilvepõhine logistikakorraldus, suurandmed ja tarneahela tehnoloogiline analüüs.