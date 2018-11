Järjekordne hiigeltehing: Eesti soojafirma saab suure investeeringu

Utilitase nõukogu esimees Kristjan Rahu ütles, et EDIF II näol liitub Utilitasega tunnustatud rahvusvaheline infrastruktuurifond, millel on mitmeid investeeringuid Lääne- ja Põhja-Euroopas ning ligipääs rahvusvahelistele kapitaliturgudele.

Täna Tallinnas allkirjastatud lepingule omandas EDIF II OÜ-s Utilitas 85-protsendilise osaluse ning Utilitase senised omanikud ja juhtkonna liikmed säilitavad ettevõttes kokku 15-protsendilise osaluse.

"Utilitas on fondi esimene investeering Balti riikides ning seni ainus suure rahvusvahelise infrastruktuurifondi investeering siin piirkonnas. Ootame EDIF II ja First State’i tiimiga pikaajalist koostööd. Meie eesmärk on tagada, et Utilitas püsiks rohelise energia arendajana esirinnas," kirjeldas Rahu.

First State'i infrastruktuuriinvesteeringute valdkonna partner Niall Mills ütles, et neile teeb rõõmu, et Utilitas on fondi esimene infrastruktuuriinvesteering Eestis. "Meile kui pikaajalisele investorile on eriti oluline Utilitase juhtiv positsioon kestliku ja töökindla kaugküttevõrgu operaatorina, erilise rõhuga taastuvenergia tootmisel,“ rääkis Mills. Tema kinnitusel hakatakse koostöös kaasaktsionäride, juhtkonna ja töötajatega ettevõtet edasi arendama.

Lähtudes integreeritud lähenemisest vastutustundlikule investeerimisele kõigis ärivaldkondades, on võtnud First State suuna, et rakendab ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärke kõigis oma portfelli kuuluvates ettevõtetes. Aastal 2017 tootis Utilitas üle 50 protsendi energiast taastuvatest allikatest ning ettevõte on energiasektori innovatsiooni eestvedaja, mis tähendab, et Utilitas sobib väga hästi First State’i investeerimisstrateegiaga.