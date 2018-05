Järve keskuse omanik tahab kaubanduskeskuse ukse juurde rongipeatust

Silikaat Grupp, millele kuulub Järve kaubanduskeskus, saatis MKM-ile ja Tallinna linnavalitsusele ettepaneku, et Elroni linnalähirongid hakkaksid peatuma kohe Järve keskuse juures.

Silikaat Grupi tegevjuht Jaak Saarniit kirjutas, et Järve Keskus on asunud projekteerima keskuse uuendamist ning hetkel käib eskiisi kooskõlastamine, mille käigus on Tallinna linnaplaneerimise amet ja Nõmme linnaosa kogu avaldanud soovi, et projektis oleks ära märgitud ka uuendatud keskuse ja seni veel otsustamata raudtee perspektiivse jaama ühendussõlme visualiseeritud lahendus.

"Me ei ole põhimõtteliselt selle vastu, küll aga sooviks teada, millises ajalises raamistikus ja kas põhimõtteliselt üldse võiks nimetatud peatuse rajamine kõne alla tulla," küsis Saarniit.

Selle teemaga on tema sõnul erinevatel aegadel erinevates instantsides (AS Eesti Liinirongid, ministeerium, Tallinna Linnavalitsus) tegeletud, on toimunud rida konsultatiivseid kohtumisi ja linna ülesandel ideena ka visualiseeritud. Ühest sellisest plaanist kirjutas Eesti Päevaleht 2012. aastal.