Jegorov: Eesti ise digimaksu kehtestada ei plaani. Globaalse süsteemi loomisel on aga erimeelsused

Ministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsleri Dmitri Jegorovi sõnul on Euroopa Liidus ühtse digimaksu kehtestamisest räägitud juba aastaid, kuid maksustamine on alati tundlik teema, riikidel on erinevad huvid ja siiamaani pole kokkulepet saavutatud.

„Selle puudumine on soodustanud erinevate lahenduste kasutuselevõttu ja oma lahenduse juurutamisega on hetkel tegelemas päris mitu liikmesriiki. Lisaks Ühendkuningriigile peaks digimaksu lähiajal kehtestama ka Hispaania. Ungaris täidab selle funktsiooni reklaamimaks. Näiteid on teisigi," tõi Jegorov välja.

Eesti on Jegorovi sõnul ka varem tähelepanu juhtinud, et ühise kokkuleppe puudumine võib halvimal juhul viia 28 erineva maksuni, mis raskendab nii piiriülest ettevõtlust kui võib halvimal juhul kaasa tuua topeltmaksustamise. Eesti täna siseriiklikku digimaksu kavandamas pole ja meie eelistus on algusest peale olnud, et EL-is, aga ka globaalsemal tasandil, jõutakse võimalikult kiirelt ühiste digimajandust hõlmavate maksureegliteni, mis tagaksid kõigi ettevõtete võrdse maksustamise olenemata tegevusalast ja -kohast.

„Kevadel tuli Euroopa Komisjon välja ka vastava paketiga, mis koosneb ajutisest ja lõplikust lahendusest. Ajutise lahenduse kohaselt on maksumääraks 3 protsenti ja see rakendub rahvusvahelistele digiteenuste ettevõtetele, mille üldine kogukäive on üle 750 miljoni euro ja käive maksustavatelt teenustelt EL-is üle 50 miljoni euro. Puudutab see reklaami ja vahendusplatvormide teenuseid ning kasutajate andmete müüki," ütles Jegorov.