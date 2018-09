Jegorov: Paneme Tallinna rahvusvaheliste maksukonverentside kaardile

Kui mullu arutati digi- ja jagamismajanduse maksustamise küsimusi, siis tänavu on peateema ettevõtete tulumaksu tulevik. Arutelude peaesinejad on Oxfordi ja Florida ülikooli professorid.

„Eelmisel aastal Euroopa Liidu eesistujana maksukonverentsi korraldades ei osanud me oodata, et see kujuneb nii edukaks.

Kuna huvi oli meeletult suur, siis otsustasime jätkata ja korraldame konverentsi ka sel aastal,“ ütles rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov. „Sellise tasemega regulaarseid maksukonverentse lähiriikides ei toimu. Loodan, et tulevikus saavad maailma jaoks olulised maksuteemalised arutelud alguse just Tallinnast.“

Asekantsleri sõnul keskendub tänavune konverents teemale, mida enamasti arutatakse kuluaarides.

„Soovime teada, kas tänapäeva digitaliseeruvas majanduses vajab ettevõtete tulumaksusüsteem väikest kõpitsemist või on aeg hoopiski täiesti uueks süsteemiks. Mõned kasumi maksustamise rahvusvahelised põhimõtted on kehtinud juba üle saja aasta, kuid selle aja jooksul on muutunud nii rikkuse jagunemine maailmas, majandussuhted kui ka tehnoloogiad."

Rahvusvaheline maksukonverents kannab pealkirja „Future of the Corporate Income Tax in the World: Is This the End of the CIT as We Know It?“.

Konverentsil arutatakse erinevates riikides kehtestatud äriühingu tulumaksusüsteemi jätkusuutlikkust ning uuritakse selle tulevikuperspektiive kiirelt muutuvas maailmas.

Aruteludes osalevad tunnustatud ülikoolide akadeemikud, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad OECD-st ja Euroopa Komisjonist ning erasektori maksueksperdid.