Jevgeni Ossinovski: Eestis sotsialiseeritakse kulutusi, mida ei peaks ühiselt tasuma

Tööõnnetuste vastu kindlustamisel ei saa olla muud kriitikat kui vaid arvamus, et teema ei ole piisavalt oluline, leiab sotside esimees Jevgeni Ossinovski. Kriitikat tööõnnetuskindlustuse teema vastu pole ta enda sõnul näinud. „Eks mõned ettevõtjad võivad ikka pahased olla," ütles ta Äripäevale.

Äripäeva hommikuprogrammis ütles ta, et Eestis sotsialiseeritakse kulutusi, mida ei peaks ühiselt tasuma.

"Süsteem mis täna toimib on ebaõiglane, kuna sotsialiseerime kulusid, mida ei peaks sotsialiseerima. Mõned ettevõtjad, kus õnnetusi juhtub vähe, peavad maksma rohkem, et tasuda ära nende tööandjate tekitatud kulud, kelle juures õnnetusi juhtub. Tööõnnetuskindlustuse mõte on selles, et maksaksid rohkem need, kes ka õnnetusi põhjustavad ja teistel maksukoormus langeks," ütles Ossinovski.

