Jevgeni Ossinovski: kopp on ees

„Ma ei arva, et mind näeb Eesti poliitikas isegi kümne aasta pärast,“ ütles tulise kriitika alla sattunud sotside esimees, töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski Äripäevale.

Jevgeni Ossinovski selgitab tuleval esmaspäeval eetrisse jõudvas Äripäeva raadiosaates „Minister külas“, miks tal on alkoholiaktsiisi debatist kõrini, ent miks ta endiselt usub, et on kõike õigesti teinud.

Ossinovski sõnul on alkoholiteemalist väitlust on Eesti ühiskonnas tegelikult peetud 2015. aasta detsembrist, kui ta terviseministriks sai ja sotsiaalministeerium alkoholireklaami piiranguid pakkus.

Nüüd on erinevates ringides seda teemat jälle tõstatatud ja midagi väga uut selles teemakäsitluses ei ole. Nii kriitika- kui ka kaitseargumendid on endiselt sarnased. "Kui vastata küsimusele, kas kopp on ees – on küll," lausus ta.

