Jõgeva lähedale kerkib 30 miljoni eurone tehas

Puidutöötlemise ja metsavarumise ettevõte Lemeks investeerib 30 miljonit eurot ja loob kuni 150 uut töökohta, kirjutab Äripäev.

AS Lemeks asutas juulis tütarettevõtte Estonian Plywood AS, mis hakkab tootma kasespooni ja vineeri, mille tarvis on soetatud Jõgeva lähedal Viruveres ligi 10 hektarit tööstusmaad, teatas ettevõte.

Investeeringu suurus on ettevõtte teatel ligikaudu 30 miljonit eurot. Ettevõtte tootmismahuks kujuneb 25 000-30 000 m³ kasevineeri, mille tootmiseks on vaja 65 000-80 000 tm kasepakku. Täisvõimsuse saavutamisel luuakse 120–150 uut töökohta. Ettevõtet hakkab juhtima Randel Veerits.

