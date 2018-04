Jõgevamaa ühistranspordikeskus: tasuta ühistranspordi kohta loeme meediast, ministeeriumiga suhtlust pole

Jõgevamaa ühistranspordikeskuse juhi Heldur Lääne sõnul on nemad tasuta ühistranspordi teema puhul samasuguses infosulus, nagu laiem avalikkus. Majandusministeeriumiga (MKM) neil otsesuhtlust pole, info tuleb vaid läbi maanteeameti. Lääne sõnul oleks vaja mingisugust selgust, et saaks hakata plaane tegema.

"Meil pole otsekontakti üldse, suhtleme maanteeameti ühistranspordi osakonnaga. See teema on olnud kahel maanteeameti seminaril päevakorras. Lausa ootame seda korraldust, et saaks näha, mis seal täpselt kirjas on ja mis nüüd kehtima hakkab. Enne me ei saa ühtegi otsust teha. Oleme üritanud silmist lugeda soove, aga see ei ole hästi välja kukkunud, sest need on ühel päeval ühed ja teisel päeval teised. Tundub, et ettevalmistustöö on suhteliselt tühja läinud," märkis Lääne.

Täna sai ta teemast teada Delfit lugedes. "Oleme täpselt samas seisus mis tavainimene, peale meedia pole meile keegi öelnudki, et selline asi on nüüd tulemas. Ausalt öeldes ei ole väga hea ja korrektne lugu, võiks kas eelnevalt veel korra maha istuda ja asja läbi arutada. Inimestel tekivad omad arusaamad ja lootused ja ega see tööd kergemaks ei tea. Peame hakkama mõistatama," sõnas ta.