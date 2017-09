Jogurtid edestavad Hiinas piima. Turg kasvab mühinal

Piimast kallimatest jogurtitest on saanud Hiina suuremate piimatööstuste päästja, sest hapendatud piimatoodete müük ületab peatselt esimest korda piima müügi, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Hiina 55 miljardi dollari mahus aastase käibega piimatoodete turg on Euromonitori andmetel maailmas suuruselt USA järel teisel kohal. Kuid 2013. aastast alates on tööstused silmitsi seisnud ületootmisest tingitud nõudluse vähenemise ning hinnalangusega.

Nii on piimatööstused hakanud valmistama suurema kasumlikkusega jogurtitooteid ning see samm on viimastel aastatel nende käibed ja kasumid päästnud.

Enamgi veel, Hiina kolme suurema piimandusgigandi jogurtimüügi edu annab tunnistust sellest, kui osavaks on riigi ettevõtted turunduse vallas muutunud ning suudavad sageli oma tegutsemiskiirusega ka suured lääne ettevõtted üle trumbata. Need kolm suuremat tegijat kontrollivad umbes 70% Hiina jogurtiturust.

„Jogurt on valdkond, kus rahvusvahelistel brändidel peaks olema eelis,“ tõdes Hiina piimandusettevõtetega töötava turundusagentuuri China Skinny esindaja Mark Tanner. „Aga nad reageerivad turu trendidele liiga aeglaselt“.

Euromonitori prognooside kohaselt kasvab piima müük Hiinas sel aastal eelmisega võrreldes vaid 4%, samas kui jogurtimüük kasvab 18% ligi 122 miljardi renminbini (15,5 miljardit eurot) ning edestab esimest korda piima müüki.

Hiina kolm peamist piimatööstust, riigile kuuluv Bright Dairy ning erafirmad Mengniu ja Yili on olnud jogurtimüügis edukad ja selle eest rohkem raha kasseerinud, sest kuvandi kohaselt on jogurt piimast kasulikum ning sellel on ka salendav mõju. Lisaks lubab sissetulekute kasv riigi tarbijatel kallimaid tooteid osta.