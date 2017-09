Jordani brändi on tabanud väga ootamatu probleem. Mees võib aga ikkagi irvitada

Kui sa mõtled korvpallijalanõudele, siis on Nike'i Air Jordanid tõenäoliselt üks esimestest asjadest, mis sulle meenub. See bränd on töötanud üle 30 aasta ja seega on see väga tuntud, kuid Nike'l on tekkinud ootamatu probleem, mis varem oleks olnud mõeldamatu, kirjutab Celebrity Networth.

Ei ole kaua möödas ajast, mil inimesi tapeti Air Jordanite müügisabas. Viimasel ajal me neist juhtumitest ei kuule. Miks? 2015. aastal ütles Nike'i tegevjuht Mark Parker, et Jordani brändi käive soovitakse 2020. aastaks viia 2,6 miljardilt dollarilt 4,5 miljardini. Nad peavad selleks lihtsalt rohkem kossukete tootma ja müüma. Nii tehti. See tähendab, et neid on täna kergem osta, aga sel on ootamatu negatiivne pool - neid võib riiulitel reaalselt näha. See ei ole hea.

Enne 2015. aastat oli peaaegu võimatu ketse leida juba nende väljalaskmise päeva pärastlõunaks. Väiksem kogus tähendas, et vähem inimesi sai neid kätte. See muutis nad kättesaamatuks, põnevaks. Nüüd on neid aga kõikjal.

Huvitaval kombel mõjutab see müüki. Analüütikud on öelnud, et Jordani brändil läheb hullemini kui varem prognoositud. See, et kiiret läbimüüki ei toimu on uskumatu probleem, ütleb üks analüütik.

Kui sellele liita trendid jalatsimoes, kus popimad on jooksusussid ja tennised, on Jordani brändi probleem väga tõsine. Morgan Stanley hinnangul ei suhtu Nike olukorda täie tõsidusega.

Kuidas probleem lahendada? Tuleb toota vähem tosse. Teisalt on Jordani brändi käive eelmisel aastal tõesti kasvanud, 3,1 miljardi dollari peale. Spetsialistid ütlevad aga, et kvantiteedi vähendamine suurendab defitsiiti ja uuesti tekib haip, mis on tänavajalatsite maailmas oluline. Praegu on tänaval sama staatuse üle võtnud Adidase Jeezy Boost. Neid toodetakse vähem kui on nõudlus ning järk-järgult võtab Adidas Nike Air Jordanitelt turuosa üle.

2016. aasta mais oli Jordani brändil 14,8-protsendiline turuosa, 2017. aasta mais oli see 11,8%. Adidase osa on 6,3% kasvanud 11,3 peale.

Ei ole teada, kas Nike plaanib midagi ette võtta. Üks mees, kes kõige selle üle liialt muretsema ei pea on Michael Jordan ise, kes teenis oma brändi pealt eelmisel aastal 100 miljonit dollarit.