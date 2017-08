Josing: Siinset ostujõudu arvestades kipuvad Eesti toidupoodides hinnad liialt kõrgeks

Konjunktuuriinstituudi juht Marje Josing ütles tarbijahinnaindeksi 3,6 protsendilist tõusu kommenteerides, et Eesti palkasid arvestades kipuvad juba praegu poodides hinnad kõrged olema, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Marje Josing ütles toidu juurdehindlusest rääkides, et discounter-tüüpi kauplustes nagu näiteks Saksamaa ketid Lidl või Aldi on juurdehindlused väiksemad kui Eestis ning meil on praegu mõnes mõttes vaba nišš seal, kus enne oli Säästumarket.

"Tegelikult discounter-kauplusetüüp Eestis praegu puudub, nii et kui Lidl nüüd tuleb, on tal päris hea positsioon Eestis," sõnas ta.

Josing lisas, et Saksa Aldis või Lidlis on toiduhinnad umbes samas suurusjärgus kui Eestis, Poolas aga tunduvalt odavamad. Kui aga vaadata Saksamaa palku, siis need on Eesti omadest märksa kõrgemad, seega kipuvad hinnad meie poodides siinse ostujõu kohta võib-olla kõrged olema.

