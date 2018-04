Josing: toidu hinnad on kallimad kui eales varem

Tänasel konjunktuuriinstituudi pressikonverentsil rääkis Marje Josing, et ekspertide hinnang majanduse seisule on tavatult üksmeelne - kõik leiavad, et nii praegu kui ka poole aasta pärast läheb hästi. Samas on tavatarbija jaoks toit poes kallim kui eales varem.

Eesti on nii-öelda tõusulainest kaasa haaratud - maailmamajandusel üldiselt ja meie suurematel ekspordipartneritel, nagu Rootsil ja Soomel, läheb hästi. Samuti on mõnevõrra taastunud Venemaa. Toit on kallim kui eales varem Toidukaupade hinnatõus jätkub ja kallim pole söök poes kunagi olnud. Hea uudisena võis Josing vaid märkida, et või hind on languses. Üldiselt on tema sõnul toidukaupade hinnad viimasel kahel aastal väga volatiilsed olnud. Investeeringud taastunud Josingu näidatud slaididelt oli ilmekalt näha, kuidas lõpuks on erasektori investeeringud taas eratarbimisele järgi jõudnud. Mitu aastat on nende kahe vahel olnud suured käärid. Probleemiks tööjõupuudus EKI küsitletud ekspertide hinnangul on majanduse suurimaks probleemiks endiselt kvalifitseeritud oskustööjõu puudus. See on võimendunud eriti ehitussektoris, kus pakkumine ei suuda nõudlusega kaasas käia. Samamoodi on endiselt raske leida ka tugevaid juhte. Teisele kohale platseerus vähene innovaatilisus ja kolmandale rahvusvahelise konkurentsivõime vähesus. Rahul pole eksperdid aga ka valitsuse majanduspoliitiliste valikutega.