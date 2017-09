Josing: valitsus võiks suhkrumaksu praegu ära unustada

Valitsusel tuleks ära unustada meetmed, mis hinnatõusule veelgi hoogu annaksid, ütles Eesti konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing, kommenteerides tarbijahinnaindeksi tõusu, kirjutab err.ee.

Tarbijahinnaindeks muutus augustis võrreldes eelmise aasta augustiga 3,9 protsenti ning kõige enam tõusis toidu, alkohoolsete jookide, tubaka ja mootorikütuse hind.

Josing rääkis ERRi raadiouudistele, et viimati oli nii suur tõus aastal 2012 ja praegune hinnahüpe on tarbijaile kindlasti ebameeldiv üllatus. Paraku sööb hinnatõus ära palgatõusu.

"Praeguse hinnatõusu taga on kaks gruppi: toit ja mootorikütus. Kui vaadata eelmise aasta baasi, siis eelmise aasta august oli ka põllumeeste jaoks väga halb periood, kus kokkuostuhinnad olid madalad," märkis ta.

"Valitsusele soovitaks, et meetmed, mis võiksid hinnatõusule veel hoogu anda, näiteks jogurti hinnatõus suhkrumaksu kaudu - võiks küll praegu ära unustada," märkis Josing.

Ta nentis, et tarbijal on toidu hinnatõusu puhul raske midagi teha, tuleb lihtsalt soodsamaid toidugruppe vaadata. Alkoholi ja tubakaga on lihtsam - säästa saab tarbitavaid koguseid vähendades.

"Kurb lugu on see, et madalamapalgaliste väljaminekutest suurema osakaaluga ongi need grupid, millest me räägime - toit, eluase ja transport. Ja kui need oluliselt kallinevad, siis madalama palgaga inimesed on haavatavamad," tõdes Josing.

