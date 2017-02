Eestis tuleb kiirkorras üle vaadata sisserände- ja tööhõivepoliitika, et muuta rahvusvaheliste ettevõtete kolimine Eestisse võimalikult lihtsaks, leiab Technopolis Ülemiste juhatuse esimees Gert Jostov.

„Samal ajal kui sellised tipp-ettevõtete sihtriigid nagu USA ja Suurbritannia on oma uksi välistööjõule sulgemas, kasvab Eesti jaoks võimalus uusi ettevõtteid siia meelitada. Kuid selleks tuleks muuta ettevõtete sh töötjate ja nende perekondade ümberasumine Eestisse oluliselt lihtsamaks,“ märkis Gert Jostov. „Lihtsustamist vajab eelkõige kolmandatest riikidest pärit inimeste elamis- ja tööloa taotlemise kord. Näiteks võiks tulevikus tekkida täiendav võimalus, et iga ettevõttega seotud inimene ei pea tööloaga kaasnevat bürokraatiamasinat läbima eraldi, vaid tööandja saab seda taotleda tema eest.“

Jostovi sõnul on viimase paari aasta jooksul ette tulnud näiteid, kus meie lähedalt pärit Venemaa ja Ukraina ettevõtted on loobunud soovist ettevõte Eestisse üle tuua, kuna sellega seotud asjaajamine on osutunud kokkuvõttes liiga keeruliseks ja aeganõudvaks. „Kusjuures me räägime ikkagi toimivatest ja töötavatest ettevõtetest, kellel on olnud tõsine plaan oma investeeringud Eestisse tuua,“ kinnitas Jostov.

„Näiteks suuremates IT ettevõtetes on täna praktiliselt võimatu leida meeskonda, mis ei oleks multikultuurne. Leian, et me ei saa endale lubada olukorda, kus bürokraatia välistab sellises olukorras tervete ettevõtete kolimise Eestisse,“ rääkis Jostov. „Tekib küsimus, kas me ütleksime sisuliselt ära ka Facebooki või Google’i meeskonnale, kui nad avaldaksid soovi Eestisse tulla?“