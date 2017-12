Jõulude järelmõju: iga kolmas soomlane kaalub mõttetute jõulukinkide müüki

Naised ja noored kaaluvad rohkem kui mehed ebasoovitud jõulukinkidest lahti saamist, kirjutab Yle.fi tuginedes uuringule.

Iga kolmas inimene Soomes kaalub hiljuti saadud soovitamutest kingitustest lahtisaamist. Sageli on põhjuseks, et sarnane ese oli juba olemas. Mehed ja vanem generatsioon ei ole nii aldis kingitustest lahtisaamisel kui naised ja noored.

Enam kui pooled vastanud meestest ütlesid, et nad ei kavatse müüa soovimatuid jõulukinke, kuna peavad seda ebasobivaks käitumiseks. Enam kui pooled vastanud naistest ütlesid, et nad on valmis selliseid jõulukinke müüma.

1300 osalejaga küsitluse viis läbi onlineoksjonifirma Tori.fi. Teine oksjonikeskkond Huuto.net teatas, et vastavalt nende statistikale on jaanuar kingituste müümise tippkuu. Tori küsitluse kohaselt on 23 protsendil vastanutest raskusi kingituste tagastamisega ostukohta ja nende vahetamisel soovitud toodete vastu.

Stockmanni tütarfirma Sokos Lahtis teatas, et nad ongi hädas just selliste klientidega. Enim taheakse ümber vahetada riideid ja põhipõhjus on vale suurus.

„Võib olla saite kingituseks raamatu, mis teil juba oli olemas ja muidugi tahate te selle vahetada muu vastu,” lausus poe müügijuht Pia Vahe.