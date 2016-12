Aastaid Omnivat kimbutanud kirjamahtude langus on jõulude ajal seekord põhjusel või teisel asendunud kasvuga.

Kui tavaliselt on kirjamahud aasta-aastalt umbes 10-15 protsenti langenud, siis tänavu jõulude eel näeme eelmise aastaga võrreldes koguni viie protsendilist kasvu, seega jõulukaartide saatmine on sel aastal väga populaarseks osutunud, ütles Omniva kommunikatsioonispetsialist Mattias Kaiv.

„Tõesti on selle aasta jõulumargid osutunud äärmiselt populaarseteks ning on võimalik, et osades postkontorites (küll mitte kõikides) on margid juba otsa lõppenud,“ ütles ta. „Kui külastatavas postkontoris on jõulumark otsas, tasuks seal samas uurida, kus marke veel alles võib olla. Lisaks postkontoritele müüvad marke ka suuremate kaupluste infoletid.“

Kohati on markide müügikohtades mistahes 65 sendised margid otsas.

65 sendist siseriikliku tariifile vastavat piparkoogi motiivi ja lõhnaga marki trükiti 600 000 tükki ning 1,40 maksvat kuuse motiiviga marki Euroopa piirkonna kirjade jaoks 200 000 tükki.

Varem ei ole Omniva lõhnastatud marke välja andnud.