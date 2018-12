Jõulumuinasjutt vaateaknal. Mismoodi sünnivad lood, mis panevad nii lapsi kui vanavanemaid lummatult kaupluse vaateakna ees peatuma?

"Selleaastased vaateaknad räägivad seda lugu, et jõulud on aeg, kus on erinevaid etappe. On üks periood, mis on hästi pidulik ja külluslik – on need firma jõulupeod, suured vastuvõtud ja rikkalikud õhtusöögid," kirjeldas Nurk, milliseid lugusid selleaastased Tallinna Kaubamaja vaateaknad räägivad.

"Teise külje pealt on jõulud aeg, kus sa oled perega koos, sõidetakse vanavanemate juurde, tehakse kingitusi. Ka seda, südamlikku perega koosviibimise lugu on vaateaknalt näha," lisas Kaubamaja väljapanekujuht. Lisaks räägivad Kaubamaja selleaastased vaateaknad ka seda, et jõulud on imedeaeg. Iseäranis hästi iseloomustab seda aken, kus on liikuvad loomad ja jääpurikad.

"Oleme üritanud luua keset kesklinna sellise toreda imedemaa," ütles Nurk. Täpselt samamoodi on ka Tartus, kuna lugu on mõlemas linnas sama. Kuna vaateaknad inspireerivad ostjaid, siis vähemalt korra nädalas käivad Kaubamaja töötajad korjamas akende pealt ära tooteid, mis on läbi müüdud.

Liikuvad loomad lummavad lapsi

"Selle kohta on meil ka ütlus, et need vaateaknad ja väljepanekud saalis sees – need ei ole muuseum," märkis Nurk. Üks toode, mille müüki väljapanek sel aastal väga mõjutas, on kuldne pähklipureja. Tagasisidet jõuluakendele annavad lisaks ka laste hingetõmberõngad, mis on klaasile jäänud. Enim ongi neid tavaliselt liikuvate loomadega vaateakna juures.