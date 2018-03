Juba peagi hõljudes Soome: Helsingisse hõljukireise plaaniv firma tahab täita Copterline'ist tühjaks jäänud koha

Eestis registreeritud ettevõte Sea Wolf Express kavatseb kõige varem 2019. aasta suvel tuua Tallinna-Helsingi liinle sõitma neli madalal vee kohal liikuvat hõljukit ehk laugurit ning ettevõtte tegevjuhi Ville Högmani sõnul täidaks need turul tühimiku, mis tekkis Copterline'i kadumisel, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Sea Wolf Express plaanib Tallinna-Helsingi liinile sõitma panna neli laugurit, mis teeksid päevas mõlemast sadamast kuus reisi ehk kokku oleks väljumisi 12.

Högman ütles ERR-ile, et praegu on neil Vene firmaga RDC Aqualines sõlmitud leping 15 aluse EP-15 valmistamiseks, kuid kõiki neid ei saadeta Helsingi-Tallinna liinile, vaid selle marsruudi jaoks on kavas kasutada nelja laugurit, mis kokku teeksid päevas 12 väljumist. Sõit kahe riigi pealinnade vahel võtaks sõltuvalt aastaajast ja ilmastikutingimustest aega umbes 30 minutit.

"Näiteks suvel võib tekkida vajadus Helsingi ja Tallinna sadama vahelise tiheda liikluse tõttu aeglasemalt sõita," märkis Högman.

