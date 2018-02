Jube pikk vindumine: enam kui 96 aasta vanune Eesti firma on likvideerimisel

E-krediidiinfo andmetel on likvideerimisel firma nimega Tallinna Raeapteek OÜ, mis kunagi pidas legendaarset Rae Apteeki Tallinnas, Raekoja platsi ääres. Tegemist on 1922. aastal loodud firmaga, mil on esitamata aruanded juba vähemalt alates 2000. aastast. Ehkki see ei tähenda midagi apteegi enda tegevusele, siis on ikkagi kahju, et üks nii pika ajalooga osaühing peagi manalateed läheb.

Veidi koomiline on vaadata, et ettevõttel on üks maksehäireregistri kanne üleval aastast 2000. See on mobiilsideteenuse võlgnevus, mis jääb vahemikku 65 kuni 320 eurot. Maksuvõlgu firmal ei ole, loomulikult ei maksa see ka riigimakse. Ettevõttel on juures märge „likvideerimisel".

Küsimus on, et miks on likvideerimise protsess nii kaua kestnud? Firma ainuke kasusaaja on OÜ Benecap, mis on ka ise likvideerimisel. Nii Benecapi kui Tallinna Raeapteek OÜ taga on advokaat Indrek Västrik advokaadibüroost Valdma & Partnerid. Tal on üldse hinge taga mitmed likvideerimisel apteegid. Västrik ülemäära palju infot ei jaga, kuid kinnitab, et kõik firmad on igati puhtad.

"Kõnealused ettevõtted ei tegutse, neil puudub vara ning ettevõtetel ei ole täitmata kohustusi. Likvideerimise lõpuleviimiseks esitatakse registrile kustutamisavaldus," kinnitas Västrik.

Vanim apteek Euroopas

Vana ettevõtte surmaootus ei tähenda aga midagi Raekoja platsi ääres asuva Euroopa teadaolevalt vanima tegutseva apteegi jaoks. Seal ajab juba pikka aega asju Apotheka. Seega ei pea me Vabariigi sajandal sünnipäeval siiski kurbust tundma ehkki nõnda vanu ettevõtteid nagu Tallinna Raeapteek OÜ just liiga palju ei kohta.

Tallinna Raeapteek on vanim püsivalt samades ruumides tegutsenud apteek Euroopas. Apteegi täpne asutamisaeg pole teada, kuid Tallinna rae märkmeraamatust selgub, et 1422. aastal oli apteegil juba kolmas omanik. Raeapteegi pika ajaloo jooksul on siin apteekriametit pidanud palju väärikaid mehi. Eriline au kuulub Burchartide suguvõsale. Aastatel 1582-1911 oli apteek kümme sugupõlve Burchartide perekonna omanduses. Perekonnas valitsenud traditsiooni kohaselt sai vanim poeg alati nimeks Johann ja õppis apteekriks

1911-1940 kuulus Raeapteek perekondadele Lehbert ja Schneider. 1907. aastal alustas P.R. Lehbert laboratooriumi ühes nurgas verevaesuse vastase preparaadi „Ferratol" tootmist. Seda võib lugeda Eesti farmaatsiatööstuse esiktooteks.

Sellest, mis keskajal Raeapteegis müüdi, annab tunnistust 1695. a. pärinev apteegikaupade hinnakiri TAXA, kuhu kuulus 54 eri liiki vett, 25 rasva, 128 õli, 20 tinktuuri, 49 salvi, 71 ravimteed jne. Lisaks oli nimekirjas ka kummalisi ravimeid nagu põletatud mesilased, täku kabjad, kõrvetatud siilid, vihmaussiõli, valgeks pleegitatud koerafekaalid ja palju muud. Loetellu kuulus ka armuvalu leevendamiseks ja mälu taastamiseks kasutatav martsipan.

Raeapteek on Tallinna vanim meditsiiniasutus. Pika ajaloo vältel on olnud perioode, kus apteeker oli ühtlasi õpetatud meedik ja linnaarst. Raeapteegist ei ostetud üksnes ravimeid vaid käidi ka hingeabi saamas. Raeapteek on ka vanim ühes ja samas hoones asunud kaubandus ettevõte Tallinnas. Siin müüdi paberit, tinti, tubakat, piipusid, mängukaarte, tõrvikuid, kangaid, püssirohtu, soola, vürtse jne. Raeapteeki võib võrrelda tänase kohvikuga, kuhu sisse astuda, et teed või klaretti juua, uudiseid kuulata ja neid edasi jutustada. Kuulu järgi oli Raeapteek ka raeisandate ning teiste tähtsate isikute kokkusaamise paik. Siin joodi klaretti, peeti nõu ja sõlmiti kokkuleppeid. Arvatakse, et just siin mõjutati oluliselt Tallinna käekäiku.

Allikas: Raeapteegi koduleht