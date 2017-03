Juhatuse liikmena isapalgast ilmajäänu läks riigi vastu kohtusse

Seaduse alusel kümnepäevasest isapuhkusest ilma jäänud mees kaebas riigiameti ebavõrdse kohtlemise eest kohtusse. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva lubab, et uue seadusega ebavõrdsus kaob, kirjutab ERRi uudisteportaal.

ERR.ee kirjutas kuu aega tagasi Ants Lustist, kes avaldas pahameelt, et jäi ilma õigusest oma vastsündinud lapsega kümme päeva kodus veeta, kuivõrd seadus ei võimalda juhatuse liikmetele isapuhkust.

Sotsiaalkindlustusametist taotluse peale eitava vastuse saanud mees kaebas riigiameti nädal tagasi kohtusse, süüdistades riiki põhiseaduse rikkumises, mis näeb ette kõigi kodanike võrdset kohtlemist.

"Õigus võrdsele kohtlemisele on iga inimese põhiõigus ehk üks elementaarsemaid õigusi, mille olemasolu ei ole tegelikult sõltuvuses ühestki seadusest. Mul on kahju, kallis Eesti Vabariik, et pean hakkama Sulle seda läbi kohtu meelde tuletama, aga nii nüüd on. Lootuses, et saad sellest paremaks. Aitäh kõigile, kes kaasa elavad," teatas Lusti nädal tagasi oma sotsiaalmeediakontol.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (IRL) kinnitas ERR.ee-le, et muutmisel olev vanemapalgaseadus võtab arvesse ka selle vajaduse ning edaspidi laieneb isapuhkuse õigus kõigile, ka juhatuse liikmetele, kui riigikogu seadusemuudatuse heaks kiidab.

