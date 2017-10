Juhe seinast: Norra lõpetab osadele elektriautodele ostutoetuse pakkumise

Norra on kindlalt maailma liider elektriautode osas - nii nende kasutuselevõtmises kui selleks inimestele soodustuste pakkumises. Elektriautode osakaal ulatub Norras 30 protsendini. Nüüd tõmbab aga riik pidurit kõigile soodustustele, mis norrakatele elektriauto ostmisega kaasnesid, kirjutab Quartz.

Seni olid norras elektriauto ostjad vabastatud ülikõrgest automaksust, mis võis küündida pooleni auto hinnast või enamgi. Ettepanek, millel on eesmärk toetada riigieelarvet, seisneb selles, et jätta toetuseta elektriautod nende kaalu põhjal. Muudatust nimetatakse juba "Teslamaksuks", mis puudutaks just USAs toodetud elektriautot Teslat ja selle mudelit Tesla X-i.

Toetusest ilmajätmine - õigemini automaksu maksmine - tähendaks aga, et Tesla ostmiseks tuleks välja käia enam kui 8800 dollarit. Norra rahandusminister Siv Jensen argumenteeris, et maksu (taastamise) mõte on selles, et rasked elektriautod lõhuvad teid samamoodi nagu bensiinimootoriga sõidukid. Samas jääb elektriautode omanikele endiselt palju soodustusi, mida nn tavaautode omanikud nautida ei saa.

Näiteks saavad elektriautode omanikud endiselt Norras tasuta parkida, tasuta autot laadida, kasutada liiklemiseks bussiradasid. Selle aasta algul ületas elektriautode arv Norras 100 000 piiri.