Juhtimine 21.sajandil: paneme südame numbrite vahele

Süda ja aju on nagu siga ja kägu. Või siiski?

Inimeste juhina olen oma karjääris kogenud nii jamesbondilikke “mind-mitte-kuidagi-puutumatuid-ja-seejuures-jube-äge-olles” momente, kui ka aju signaale südamele a la stiilis “aitäh, et mind taaskord täielikuks idioodiks tegid!”. Täna võin juba üsna kopsakale kogemuste pagasile toetudes väita, et vägagi värvikate õppetundide võrra rikkamana on mul siiralt hea meel, et mõistuslikult juhtides oskan seejuures ka oma südant kuulda võtta.

Miks? Nimelt, teadupärast seostatakse kõike emotsioonidega seonduvat ju üldiselt südamega ja ka termin “emotsionaalne juht” võib ju esiti mõjuda nähtusena, millele pigem viisakalt “aitäh, aga jätan siiski vahele!” tahaks öelda. Kas ta trambib jalgu, rebib pabereid tükkideks, põmmutab uksi ja võib hetkega muutuda tuld sülgavast draakonist hüsteeriliselt naeru lagistavaks hüääniks? Kui nii, siis loobun ka mina vägagi viisakalt ja kindlameelselt sellisest juhist. Täpselt sama viisakalt ja kindlameelselt loobun ma ka juhist, kes iga inimese kõrvale võrdlusmärgiks numbri paneb ning kelle kaine mõistus mõjub selliselt justkui tema rinnas on põksuva südame asemel hoopiski mürisev mootor, mis muudkui “Mis inimesed?! Raha, veel raha, veelgi rohkem raha!!!” kisendab. Jättes ekstreemsused kõrvale, siis targast, toimivast ja edukast juhtimisest saan ma rääkida üksnes emotsionaalselt intelligentse juhi võtmes. Sellisest, kelles on tervislikus tasakaalus nii aju kui süda.

Lubage tutvustada: emotsionaalselt intelligentne juht

Lisaks sellele, et emotsioonid sünnivad tegelikkuses samuti meie kõikvõimsas ajus (mitte südamesopis, nagu esiti arvata võiks), siis intelligentsuse mõistes võib pajatada justkui kahest erinevast nö ajust: ratsionaalsest ja emotsionaalsest, mis juhtimise edukusel mõlemad võrdselt olulist rolli omavad. Kui tegelikkuses on traditsiooniline intellekt ja emotsionaalne intelligentsus kaks täiesti ise- ning eraldiseisvat kompetentsi (mis sõltuvalt olukorrast segunevad. Või siis mitte?!), siis mida need juhtimise kontekstis tähendavad?

Kui veel möödunud sajandil oli edukuse (s.h. eduka juhi) vundamendiks teatav IQ-tase, siis mitmete uurimuste tulemina on leitud, et praktikas puudub sellel igasugune otsene eeldus eduks (s.h. edukaks juhtimiseks ja heaks juhiks olemiseks). Nagu ameeriklasest psühholoog ja emotsionaalse intelligentsuse kontseptsiooni looja Daniel Goleman on öelnud, siis “paljud 160 IQ-d omavad inimesed töötavad 100 IQ-ga inimeste jaoks kuna, kuna viimastel on oskus inimsuhteid luua ning hoida, samas, kui esimestel see oskus puudub”. Teisisõnu: IQ taseme ja emotsionaalse intelligentsuse vahel puudub igasugune seos, mistõttu ei saa ka kuidagi väita, et kõrge IQ-ga inimene on automaatselt emotsionaalselt intelligentne ehk siis super (inimeste) juht. Küll aga pakub lohutust teadmine, et kui traditsiooniline intellekt on nö emapiimaga kaasaantav, siis emotsionaalne intelligentsus ei ole sünnipärane eelis, vaid teadlikult ning teadvustatult arendatav kompetents.

Seega, lubage tutvustada, emotsionaalselt intelligentset juhti, kes on: