Juhtimisarvestuse kullipilk paljastab kahjumi põhjuse - petisest töötaja

Foto on illustratiivne Foto: Vallo Kruuser

Inseneriettevõte kutsus appi juhtimisarvestuse spetsialisti, et see aitaks juhtkonnal mõista, miks nad on mitu aastat pääsmatus kahjumis. Asjatundjale polnud vaja sügavamat juurdlust, et öelda: firmas käis ohjeldamatu varastamine, kirjutab Äripäev.