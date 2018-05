Juhtimiskoolitaja: sa ei saa palga eest osta seda, et inimesed mõtleksid kaasa

Palga eest ei ole võimalik pühendumis osta. Saad osta ainult inimese aega, mitte seda, et nad mõtleksid kaasa, ütles Motivaator.ee asutaja, juht ja koolitaja Kaido Paljumaa Eesti Koolitus ja konverentsikeskuse konverentsil Juhtimine 21.sajandil.

Pajumaa sõnul on paljud juhid arengukahvlis. Suurem osa tänastest juhtidest on olnud tippspetsialistid. Sellest rollist aga võetakse juhiks saades kaasa varem edu toonud käitumismudelid: ollakse kontrolliv, tehakse kõik ise ära. Pajumaa sõnul säilib paljude juhtide jaoks endine singulaarne teekond.

Juhiks saades jaguneb tee aga kaheks: tööks protsessidega ning tööks inimestega. Kui spetsialist on olnud tehnilise iseloomuga, siis võib juhtuda, et ta ei taha inimestega tegeleda. Tehnilisest spetsialistidest juhtidele meeldib tulemusi märkida Excelisse, sest seal on konkreetsed numbrid mida saab mõõta. Inimestega tegelemine on nende jaoks aga lihtsalt tüütu kohustus.

Juhi fookus on tööl, teda huvitavad töö kvaliteet, plaani täitmine, kulud, tähtajad, käive ja kasum, klientide rahulolu, turuosa ja eelarve.

Kui paljusid töötajaid tegelikult huvitab, kui suur on ettevõtte turuosa, kes näiteks ei saa sellepärast öösel magama jääda, et turuosa on veidi vähenenud, küsib Pajumaa. Töötajat huvitab tema sõnul kindlustunne, töö tähendus, töörõõm, otsustusvabadus ja meeskonnatunne.