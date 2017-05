Julged noored ampsasid tüki Londoni kohviturust

Margus ja Kristel püüavad pakkuda midagi erilist. Kohvi röstivad nad endale kuuluvas röstlas. Foto: Tanel Saarmann

London on Euroopas kõikide võimaluste maa ning paljud eestlased on haaranud härjal sarvist ja seal ettevõtte loonud. Nad kurdavad ainult selle üle, et elutempo on selles metropolis meeletu.