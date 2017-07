Juncker tahab Hiinale Euroopa firmade ülesostmisel piduri peale tõmmata

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker tahab koostada uue äärmusliku reeglistiku, et võidelda Hiina ülevõtmiste vastu Euroopas.

Euroopa üks tõsisemaid poliitilisi probleeme on Hiina poolt Euroopa taristu- ja kõrgtehnoloogiliste firmade ülesostmine, vahendab Politico. Eriti suureks probleemiks on ülesostmine Prantsusmaa ja Saksamaa jaoks.

Anonüümseks jääda soovinud viie diplomaadi sõnul on Euroopa Komisjon koostamas investeeringute läbivaatamise eeskirja. Esimene versioon eeskirjast pidavat valmima juba augustis, Euroopa liidu ametnik ütles, et tõenäoliselt kuulutatakse plaan välja septembris.

Brüsseli kaubandusatašeed ütlesid, et praegu käib tuline vaidlus plaani juriidiliste asjaolude üle. Põhiküsimus on, et kui palju peavad komisjon ja liikmesriigid tegema ja millised rollid neil täpsemalt oleksid.

Eelnevalt on plaanitud eelnõu asemel luua kõikide liikmesriikidega ühine vastasseis Hiina investeeringutele ilma uue eelnõu vastuvõtmiseta. Praeguseks on jõutud otsuseni, et komisjon koostab siiski eelnõu, mis on karmim kui praegune seadusandlus.