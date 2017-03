Juncker ütles välja, kui suur arve brittidele lahkumise eest esitatakse

Suurbritannia peab maksma Euroopa Liidust lahkudes 58 miljardi eurose arve, hoiatas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker Briti peaministrit Theresa May'd ajal, mil viimane plaanib anda lahkumisele ametliku käigu, kirjutab Bloomberg.

Euroliidu soov ei ole britte karistada, kuid nad peavad tagama, et teised riigid neile ei järgneks, ütles Juncker täna BBC-le.

„Me peame arvutama teaduslikult, millised on brittide kohustused ning see arve tuleb neil ka kinni maksta," ütles ta. Kui Junckerilt küsiti, et kas see arve võib olla 50 miljardit naela ehk umbes 58 miljardit eurot, ütles mees, et „umbes selline see tuleb."

May plaanib alustada kaks aastat kestvat lahkumisprotsessi 29. märtsil. Brittide lahkumise arve on üks esimestest ja kõige enam vaidlusi tekitavatest teemadest laual.

See on esimene kord, kui arve suurus on nii kõrgel tasemel kinnitust leidnud. Austria kantsler Christian Kern on varem rääkinud samasse kanti summast ehk 60 miljardist eurost.