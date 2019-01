Junckeri fond kindlustab Eesti iduedu tagalat

„Euroopa Investeerimisfond (EIF) on tegelikult suurim idufondide investor kogu Euroopas,” ütleb eelmise aasta alguses Gerri Kodrese ja Riivo Antoniga United Angelsi riskifondi asutanud Indrek Kasela. Peale nende fondi sai Eesti riigi, KredExi ja Junckeri fondi toel asutatud EstFundi tõukel tuule tiibadesse terve hulk uusi idufonde, sealhulgas Superangel, Trind Ventures, Kera ja BaltCap.

Kasela on tegutsenud aktiivse äriinglina pikka aega: ta hakkas idufirmadesse investeerima juba eelmisel sajandil. Ometi ütleb ta, et United Angelsi loomise tingis asjaolu, et eraisikutest äriinglitena oli neil võimatu Junckeri fondi suurte summadega konkureerida. EstFundi algatuse all leiti võimalus see pigem enda kasuks tööle panna.