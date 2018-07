Jupijumalast ülemus, ebanormaalne töömaht ja pikaks venivad töötunnid: miks me mürgisest töökohast ikka ei lahku?

Küsimus pole aru saamises

Saavad küll aru, ütleb Pfeffer vastuseks küsimusele. Ent töötavad – sageli aastaid – seal sellegipoolest. Veel enam. Sageli inimesed lähevad sellistesse kohtadesse tööle, olles juba eelnevalt teadlik, et neid ootab seal pehmelt öeldes põrgu eeskoda. Miks? Erinevatel põhjustel. Pfeffer, tuginedes omaenda ja teiste tehtud uuringutele, toob välja mõned levinumad.

Vajadus teenida

Elementaarne. Meil kõigil on vaja leib lauale saada. Ja selle nimel oleme valmis nii mõndagi taluma. Muuseas, see talumise lävi kipub sageli pigem kasvama kui kahanema – kui meile kallataks kohe ja korraga kõik jama kaela, siis ehk teeks lahkumisotsuse. Ent sageli tilgub jama väikeste portsudena – mõned õhtused ületunnid, edasi paar nädalavahetust kuus, siis ülemuse sarkastilised märkused, siis… Tilkhaaval. Iga kord saab siis mõelda: no see polegi ehk nii suur asi, kannatan ära… Muuseas, mitmed firmad teavad ja ka kasutavad seda, sidudes töötajaid muuhulgas ka erinevate otseselt tööga mitteseotud hüvedega – “tasuta” lõunasöögid jne. Ehkki ühelt poolt justkui toredad asjad, teevad need ka lahkumise raskemaks.

Organisatsiooni prestiiž

Pfeffer toob näiteks Amazoni, kus töötamine on seal käinute sõnul tõepoolest elav põrgu – alates ebanormaalsest töökoormusest kuni alla keskmise palgani, juhtide suhtumisest ja hoiakutest rääkimata. Ent see on ikkagi Amazon, eksole. Analooge Eestis on pea igas valdkonnas.

Huvitav töö

Ehkki keskkond on täiega toksiline, on töö ise huvitav ja pakub pinget ja rahuldust. See on argument, mida sageli inimesed ütlevad. Lisades endale ja vahest ka teistele kinnituseks – ma ei saa mujal nii huvitavat tööd teha. Ning pealegi, ega mujal ka parem pole. Tjah, tegelikult ei vasta vist kumbki väide enamikel juhtudel tõele.

Inerts

Inimesed toksilistes töökeskkondades ütlevad sageli, et neil on tööl püsimine lihtsam kui lahkumine. Me oleme oma harjumuste orjad (kõlab päris koledalt, eks) ning meie pea ei tee vahet heal, meile kasulikul ja kahjulikul harjumusel. Harjumuse peamine tekkepõhjus on: sest nii on lihtsam. Ja sestap on ka inerts ülitugev jõud. Me teeme sageli täna seda, mida tegime eile, isegi siis, kui see tegevus on meile kahjulik ja me teame seda. Sest nii on lihtsam. Lahkumine, uue töö otsimine nõuab kõvasti energiat, on omaette ettevõtmine ja lisatöö. Ja sageli inimesed lihtsalt ei võta seda ette, sest see tundub liiga suur elevant, et korraga ära süüa.

Uhkus ja egotripp

Mõnikord keelduvad inimesed töölt lahkumast, sest see oleks nende arvates hoop nende au ja ego pihta. “Ma ei ole allaandja” ja muud taolised mõtted liiguvad peas. Keegi ei taha, et temast mõeldaks kui kergelt loobujast. Muidugi, kui siis juht veel ka küsivalt nendib: Sa vist pole ikka piisavalt hea, mis? Siis paljudel kihvatab. Ning kuna inimesed kipuvad endast arvama pigem kui tulemuslikest ja kompetentsetest töötajatest, siis tekib tugev tõestamisvajadus. Tõsi, mõnikord jääb lahti mõtlemata, et kellele ja miks ja mida ja mis hinnaga inimene siis ikka tõestama peab. Muuseas, kui tahad näiteid sellistest “tõestamistest” – kuula ühte ja teist inimest uhkustamas, kui palju tal tööd on, kui kiire tal on ja kuidas ta terve nädalavahetuse läpaka taga istus.