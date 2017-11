Jürgen Ligi ärritus Eesti Panga asepresidendi peale: söön oma mütsi ära, kui koalitsioon ei leidnud endale äsja puudlit

Endine rahandusminister Jürgen Ligi (RE) ärritus Eesti Panga asepresidendi Ülo Kaasiku eilse stuudiointervjuu peale "Aktuaalses kaameras" sedavõrd, et nimetas Kaasikut otsesõnu valitsuse puudliks. Oma noosi sai kätte ka keskerakondlane Kersti Sarapuu.

„Püha jumal, mida praegu näidati! Kogu seletamise peale headest aegadest, mil tuleb säästa, pärast Eesti Panga, riigikontrolli ja Euroopa Komisjoni hinnanguid kiidab AK riigieelarve heaks sõnadega "väikeses" puudujäägis. Ja Kersti Sarapuu on see ekspert, kes õpetab meile, et struktuurne tasakaal pole tähis, sest sõltub ühekordsetest teguritest.

Tõde on, et just ühekodsetest ei sõltu ja strutuurne miinus mõõdab ülejõu elamist. Euroopa Komisjoni hinnangul on see veel kuus korda suuem kui ütleb valitsus. Meid ootavad juba kahe aasta pärast ees kehvem majanduskasv ja euroraha kadu.

Ardo Hanssoni asemel kommenteeris EP poolt Ülo Kaasik. Tulemus, ei midagi arusaadavat ja küsimuse peale reservidest, mille arvel see eelarve kokku on pandud, kiidab ta valitsust eelarve tasakaalu eest - mida too lubab järgmise valitsuse ajal, mil pealegi niigi kitsaks läheb. Eesti Pank, nii madalat hüpet pole teilt enne nähtud! Ja söön oma mütsi ära, kui koalitsioon ei leidnud endale äsja puudlit Eesti Panga presidendi kandidaatiks.

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ütles kolmapäeval "Aktuaalses kaameras", et tuleva aasta riigieelarve pole küll tasakaalus, aga on tasakaalu lähedane ega löö majandust uppi. Samas lisas Kaasik, et praegune eelarvepoliitika teeb järgmistel valitsustel eelarve kokku paneku raskemaks.