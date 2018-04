Jürgen Ligi: üle piiri alkoaktsiisid joodavad Eestit purju! Pakkusime retsepti, ent valitsus polnud nõus

Täna arutati riigikogus Reformierakonna seaduseelnõud, mis langetaks alkoholiaktsiise, ent koalitsiooni häälte toel hääletati eelnõu maha.

"Pakkusime realistliku retsepti odava alkoholi, eelarvekao ja majanduskahju vastu - 2017. alguse aktsiisid on pärast Läti aktsiisitõusu selleks piisav määrade langetus," kirjutab Jürgen Ligi Facebookis.

"Kangel 5%, õllel 46% ja veinil 17%. Määrad jääksid küll Lätist kõrgemaks, aga mitte laastavalt, sest ostujõu vahe 30% nõuab erinevust. Üle piiri alkoaktsiisid aga joodavad Eestit purju, viivad iga päev üle piiri 300 000 eurot maksuraha, pitsitavad turismi, kaubandust ja tootmist. Hindade tõstmise asemel on aktsiis keskmist tarbitavat hinda vähendanud."

Ta lisas, et minister Toomas Tõniste tunnistab reaalsust, aga lahenduseks pakub eelmise valitsuse süüdistamise. "Sven Sesteri algatatud aktsiisitõusud pole aga millegi poolest halvemad kui Tõniste heaks kiidetud. Sester nõustus riskima, Tõniste juba teab, et risk on realiseerunud ja saaks olukorda päästa," märkis ta.

Ligi nentis, et koalitsioon polnud Reformierakonna retseptiga nõus, vaid endaga rahul.