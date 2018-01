Jürgen Ligi: VEB fondi uurimisega soovitakse määrida perekond Kallast, see on väga ropp

Reformierakonna juhatuse liige Jürgen Ligi leiab, et VEB fondi teema tõstatamine riigikogus on suunatud Reformierakonna vastu, eeskätt Siim Kallase ja Kaja Kallase kompromiteerimiseks, kirjutab ERR.

"Seda on seotud ühe erakonnaga ja käib õudne lahmimine, see on läbiuuritud asi, otsitakse sisemaiseid süüdlasi, soovitakse määrida perekond Kallast, see väga ropp. Vene riik vahetas selle raha ära. Kohtuotsused on tehtud, asjad suletud. Märgitakse õiglusjärgsusega, meie võtame endale okupandi süü," ütles Ligi ERR-i uudisteportaali saates "Otse uudistemajast" ajakirjanik Ainar Ruussaarele.

Kas Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluva justiitsminister Urmas Reinsalu umbusaldamine on kuidagi VEB fondiga seotud? "Püha jumal, absoluutselt mitte," rääkis Ligi, lisades, et VEB fondib puhul peaks justiitsminister kaitsma õigusjärgsust.

Küsimusele, kas opositsioon peab valitsust kõigutama, vastas Ligi eitavalt: "Opositsioon peab valvama valitsuse järele ja tooma välja nende nõrgad kohad, umbusaldamise võimalust ei tohi devalveerida."