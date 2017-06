Jüri Mõis: Jah, mina olin see salapärane inimene, kes rohelistega rääkimas käis. Lisan veel, et valimistel kandideerin kindlasti

Täna öösel saatis Erakond Eestimaa Rohelised pressiteate, mille sisuks oli mõistujutt teemal, et keegi endine kõrge Tallinna linna ametnik oli pakkunud neile tehingut - mina rahastan teie valimiskampaaniat, aga teie hakkate Rail Balticu pooldajaks.

Rohelised ei öelnud, kes see poliitik ja ärimees on, sest kardavad kulukat kohtulahingut. Vihjetest võis aga välja lugeda, et tegu võib olla Jüri Mõisaga.

Ärileht helistas Mõisale, keda pani imestama vaid see, et rohelised olid teate saatnud kell 2:30 öösel, aga muus osas jäi ta jürimõisalikuks.

„Jah, see olin mina. See on ju teada, et otsin mõttekaaslasi, et valimistel kandideerida. Käin oma rahapakiga ringi. Kaks nädalat tagasi saatsin nende uuele juhile e-kirja ja saime kokku. Minu tingimus oli, et nad käituksid nii nagu rohelised mujal maailmas - oleks raudtee poolt ja autostumise vastu. Et saan nad ära veenda või näidata, et neil on tehtud näpuviga," meenutas Mõis.

Ta ütleb, et käis ju ka EKRE jutul, mis on kõigile teada. Seal heitis ta ette nende ELi-vastasust.

„Ka EKRE võiks nüüd öelda, et üritasin neid ära osta," ütles Mõis.

Mõisa sõnul ei saanud nad rohelistega ühisele keelele. Talle meeldib roheline maailmavaade, aga mitte selline, mida viljeleb Eesti erakond.

"Tase on neil selline paju kaitsmine paraku," rääkis ta ja lisas, et nende kohtumine oli lõbus, kus mõlemad proovisid teineteist ümber veenda.

Mõis ütles, et ta käis erakondade juures ühe tiiru ära ja mõistis seda, mida ta juba varem teadis.

"Ma sain aru, et poliitikas ei ole tühju kohti. Ei ole sind, Jüri, väga vaja," rääkis Mõis.

Siiski viitas ta, et otsingud on lõpusirgel. Ta kandideerib valimistel, mitte aga EKRE ja roheliste nimekirjas. Tal on tekkinud hea mõistmine reformierakonnaga, aga kaalub ka valimisliidu varianti.

"Olen otsekohene inimene. Kui ma praegu täpselt teaksin, siis ütleksin, aga kindlasti kandideerin."

Eestimaa rohelised saatsid öösel sellise teate:

Eestimaa Roheliste liidri Züleyxa Izmailova kinnitusel on erakonnale pakutud tehingut, et Rail Balticu toetamise eest makstakse tänutäheks kinni kohalike valimiste kampaania.

Izmailova sõnul võttis mai teises pooles temaga ühendust tuntud majandus- ja poliitikategelane, kes andis teada, et tal on Rohelistele seoses lähenevate valimistega vägagi konkreetne ettepanek. Kuna pöördujal oli asjaga kiire, soovis ta võimalikult ruttu isiklikult kokku saada. Mõned päevad hiljem toimunud kohtumisest võtsid lisaks pöördujale ja Izmailovale osa ka kaks Eestimaa Roheliste juhatuse liiget.

"Olin veendunud, et juttu tuleb linnapea kandidaadi kohast ja erakonna nimekirjas kandideerimisest, kuid suur oli üllatus, kui tehti hoopis ettepanek kogu meie valimiskampaania kinni maksta, kui me oma meelsust Rail Balticu osas muudame," ütles Izmailova, kelle hinnangul saab kampaaniakulude puhul rääkida üsnagi suurest summast.

"Me püüdsime ettepaneku esindajat veenda oma argumentide õigsuses, ent sellest ei tulnud paraku midagi välja ja sinna see jutt lõppeski," märkis Izmailova. "Loogiliselt võttes on Rail Balticu joonlauatrassi pooldajatel vesi päris ahjus - lauale pole panna enam ühtki veenvat argumenti ja just seepärast tuldigi poolehoidu ostma."

Izmailova ei välista, et ilmselt on veel mõnelegi praegusele pooldajatele juba makstud või siis vähemalt tasu lubatud.

Rohelised kutsuvad kõiki riigikogu liikmeid selga sirgu ajama ja hääletama südametunnistuse järgi - avaldatavast survest sõltumata.

"Rail Baltic on praegusel kujul kahjulik nii majanduslikult kui ka ökoloogiliselt," ütles Izmailova.