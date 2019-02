Jüri Pihli kannapööre: poliitika asemel olid fookuses pank, lehmad ja tellimuslennukid

2015. aastal kirjutas Ärileht, et Pihl on juba aastaid olnud Panaviatic Holdingu juhatuse liige ja AS-i Panaviatic nõukogu esimees. Esimene neist on valdusfirma, millele kuulub peale AS-i Panaviatic ka AS Panaviatic Maintenance ja OÜ Panaviatic KVH (tegeleb lennujaamalt angaari rentimise ja sealsete ruumide edasirentimisega).

Kõige selle omanik on eespool nimetatud Leonarda Investi kaudu üks Tallinna Äripanga omanikke Andrei Žukov. Leonarda Investile kuuluvad AS-i Solbritt kaudu muu hulgas mitu piimafarmi ja Rapla piimatööstus, kunagine Yaqub Haidary kants. Pihl ütles siis, et Ukraina turuga on kehv lugu, kuid kliente on saadud juurde Peterburi piirkonnast.

2016. aastal aga pöördus ta korraks tagasi ka vanade liistude juurde ehk tegi koostööd poliitikutega. Temast sai ajutiselt Taavi Aasa nõunik. Tema kohustuseks oli kaardistada taksonduse probleeme, nendele tähelepanu juhtida ja teha koostööd linna oma asutuste ning politseiga. Ametis oli ta pool aastat.