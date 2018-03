Jüri Ratas astus erakonnakaaslase kaitseks välja: just Kadri Simson seisab Hiiumaa inimeste parema parvlaevaühenduse eest

Peaminister Jüri Ratas vastas Kadri Simsoni ametist lahkumist nõudnud hiidlastele, et just majandus- ja taristuminister on seisnud parvlaevaühenduse parandamise eest.

„Vastupidiselt poliitilisele süüdistusele seisab just majandus- ja taristuminister Kadri Simson Hiiumaa inimeste parema ning stabiilsema parvlaevaühenduse eest. Tema eestvedamisel on 2018. aasta riigieelarves eraldatud vajalik raha Rukki kanali süvendustöödeks ning ühtlasi plaanis edaspidi läbi viia vajalikke töid regulaarselt kahe-kolme aasta tagant. Juba käesoleva aasta teises pooles teostatakse Rukki kanalis hooldussüvendus saavutamaks kolme aasta tagune sügavus 5,2 meetrit uue mõõdistussüsteemi järgi," ütles Ratas.

"Samamoodi on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kiirelt reageerinud ajutistele praamiühenduse tõrgetele ning leidnud koostöös osapooltega paindlikke lahendusi," ütles peaminister. "Näiteks tihendati Tallinn-Kärdla lennuliini ja Saaremaa-Hiiumaa vahelist laevaühendust ning avati ajutine liin Heltermaa-Virtsu-Heltermaa. Seega on majandus- ja taristuminister Kadri Simson näidanud oma aktiivse tegevusega, et Hiiumaa inimeste transpordiühendused on tema jaoks väga oluline prioriteet."

Nõutakse Simsoni ametist lahkumist

Eile koostas grupp hiidlasi pöördumise, milles soovib, et keegi vastutaks riikliku hoolimatuse eest jätta laevatee Rukki kanalis süvendamata, kuigi juba kolm kuud tagasi oli teada, et olukord on kriitiline. "Leiame, et majandus- ja taristuminister Kadri Simson, kes kolme kuu jooksul on eiranud Hiiumaa valla juhtide pöördumisi laevaühenduse kriitilise olukorra kohta, ei sobi oma ametisse," sõnati hiidlaste initsiatiivgrupi pressiteates.

"Hiidlased paluvad kõikide Eesti inimeste toetust, et teadvustada olukorda, kus riiklik hoolimatus on määranud ühe Eesti piirkonna taandarengule," kutsus initsiatiivgrupi nimel kõnelev Peep Lillemägi inimesi üles.