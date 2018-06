Jüri Ratas: kas Kundas või kusagil kolmandas kohas on investorid tselluloositehase projektist huvitatud?

"Minu meelest Eesti tugevus väga paljuski on meie paindlikkuses ja on selles, et me saame, kui on tegemist ikkagi väga suurte investeeringutega – ja kahtlemata, kui on tõstatatud investeeringumaht ca 1 miljard, siis Eesti kontekstis on tegemist väga suure investeeringuga –, siis on küsimus selles, kas meil on neid potentsiaalseid investoreid kas Kundas, kusagil kolmandas või neljandas kohas, kes on sellest huvitatud," ütles ta.

Tehase võimalik asukohtade laiendamiseks on Ratase sõnul võimalus minna projektiga edasi ilma investoriteta ja täielikult riigi toel. "See edasiminek aga tähendab ju maksumaksja rahakoti peal nende uuringute tegemist. Tänane seis on olnud see, et investor on öelnud, et tal on huvi, riik kuulutab kõik hanked välja, aga selle finantseerib erasektor või erainvestor. Nii palju kui mina olen saanud aru, tänase investori puhul temal huvi kusagile teise kohta minna ei ole. Nii et antud kaasuse puhul rääkida laiendamisest vähemalt minule teada oleva info kohaselt täna pole alust, sest pole teist poolt, kellele see huvi pakuks investeeringute tegemise osas," ütles Ratas.