Jüri Ratas pareerib Jürgen Ligi küsimuse Danske skandaali kohta: mina ju ei ütle, et teie olete süüdi

"Öelge, mis te isiklikult olete teinud selleks, et see plekk sealt maha saada olukorras, kus paljud inimesed ja institutsioonid on tegemas seda teenimatult suureks. Mõtlen siin Eesti riigi mainet," uuris Ligi.

Ratas nõustus, et rahapesuskandaal Eesti mainele kasu kindlasti ei teinud ega ei tee. Ta ütles, et vead tuleb üle vaadata. "Aga ma arvan, et täna tuleb vaadata, mis olid need vead perioodil 2007–2015, et neid vigu tulevikus vältida. Kas need sammud, mis tänaseni on tehtud, on piisavad, et sellist rahapesu, ütleme, tõenäosust ei korduks enam mitte kunagi. Nii et minu meelest need on olulised sammud," märkis ta ja lisas, et arutatakse küsimust edasi ka valitsuskabinetis.

Ligi märkis, et on tore, et teemat arutatakse, ent tema küsimus on ikkagi ainult mainest. "Teie asetäitja siin riigikogus, õiguskomisjoni esimees ja mitmed inimesed võitlevad koos nendega, kes püüavad seda teha just nimelt Eesti riigi suureks veaks, mis juhtus ühes kommertspangas ja millele jälile sai just nimelt Eesti järelevalve – ainult Eesti, mitte Taani. Öelge, kas on oodata ka, et te sellise määrimise aitate ära lõpetada, Eesti riigi määrimise," päris ta.

Ratas ütles, et kui nägi infotunni küsimuste esitajaid ja küsimuste sisu, siis ta lootis väga, et ka Ligi püüab poliitilise dimensiooni kõrvale jätta. "Igal juhul mina seda igal juhul teen. Te teate hästi, et te olite sellel ajaperioodil väga tõsiselt seotud, olgu rahandusministeeriumi ja ministri ametiga, olgu ka finantsinspektsiooni nõukogu esimehena. Mina ei tõsta näppu ega pilku teie poole ja öelda, et teie olete süüdi, seda mina kindlasti ei ütle," rääkis ta.