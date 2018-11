Jüri Ratas: riik Dubai EXPOsse rohkem raha ei pane kui kaks miljonit, üritust korraldab erasektor

„Ja me ei lähe tõesti sinna paviljoni ehitama, vaid me läheme sinna sisuliselt oma ettevõtlust edendama ja riik tutvustama,“ kinnitas Ratas valitsuse pressikonverentsil.

MKMI selgitusel seekord paviljon renditakse, mitte ei ehitata ise.

Ta selgitas, et kui varem oli valitsus seisukohal, et kui avalik sektor paneks EXPO-l osalemisse 50% ning erasektori ka 50%, siis nüüd on osalemise hind kõvasti alla tulnud ning erasektori panus on suurusjärgus miljon eurot ja avaliku sektori panus kaks miljonit. „Aga kindel on ka see, et kogu seda EXPOt sellel korral korraldab erasektor ja riik avalikku raha sinna rohkem kui kaks miljonit ei pane, täpsemalt öeldes kuni kaks miljonit, kinnitas Ratas. Lisaks on erasektoril kohutus seda paviljoni lahti hoida, seal sees tegevusi hoida.

Ettevõtlusminister Rene Tammisti puhkuse tõttu kabinetiistungil EXPO projekti kokkulepet esitlenud välisminister Sven Mikser ütles, et kui eelmisel ja üle-eelmisel EXPO-l oli märkimisväärne osa sellega seotud kulutustest seotud Eesti paviljoni ehitamise ja vastavate riigihangetega, siis seekord saab enam panustada sisule.