Jürisse võib kerkida India-Uganda ravimitehas

Farmaatsiakontsern Bravo Pharma asutas Uganda valitsusega ühisettevõtte ravimite tootmiseks Aafrika turule. Kontserni india päritolu omanik elab Eestis ning ravimite tootmine on planeeritud Tallinna lähedale Jürisse. Ehkki tehase ehitamine on viibinud aasta, loodab ettevõtja sel aastal alustada ravimitootmist Eestis, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Aasta eest käis Tallinna külje all Jüris Uganda delegatsioon vaatamas tulevase ravimitehase asukohta. India kontsern Bravo Pharma pidi ehitama ühe ravimitehase Ugandasse ja teise siia, et toota geneerilisi ravimeid Aafrika turule. Tänaseks on tehas Ugandas valmis ning värskelt asutatud ühisettevõte, ütles Eestis elav Bravo Pharma omanik Rakesh Pandey "Aktuaalse kaamera" vahendusel.

"Asutasime ühisettevõtte, kuhu kuuluvad Bravo Healthcare ja NEC, Uganda kaitseministeeriumi ja tervishoiuministeeriumi üks allasutus. See on äriettevõte, milles kogu toodang hangitakse ja valmistatakse Eestis," ütles Pandey.

